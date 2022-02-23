Новый вариант коронавируса "дельтакрон" в России пока не обнаружен, заявила руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина.
Как подчеркнула специалист, данных о штамме очень мало, чтобы можно было оценить масштаб опасности, которую он представляет.
"Пока в России этот вариант — "дельтакрон" — не обнаружен. Данных о нём недостаточно, чтобы однозначно ответить на вопрос, представляет ли он опасность", — пояснила Черкашина в беседе с РИА Новости.
Однако руководитель научной группы предположила, что, возможно, по своим "свойствам" гибридный штамм будет ближе к "омикрону". Как подчеркнула Черкашина, заразность вируса и его способность проникновения в клетки организма с большей вероятностью будет определять S-белок.
Первый случай "дельтакрона" обнаружили медики из Великобритании. Согласно их выводам, он представляет собой гибрид штаммов "дельта" и "омикрон".
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