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Автор Николай Ткаченко

Комаровский рассказал, сколько может длиться сухой кашель после коронавируса

Здоровье

После любой перенесённой острой респираторно-вирусной инфекции, в том числе и после коронавируса, может беспокоить длительный кашель. Это совершенно стандартное явление, поскольку так организм избавляется от слизи. Но никто не знает точного ответа на вопрос, как долго будет длиться кашель. Это зависит от нескольких групп факторов, рассказал известный врач Евгений Комаровский.

Комаровский рассказал, сколько может длиться сухой кашель после коронавируса

По его словам, к первой группе относятся непосредственно особенности организма, на которые никак нельзя повлиять. Однако то, каким будет кашель (частым или редким, мокрым или сухим), очень зависит от параметров окружающей среды, добавил доктор на своём YouTube-канале.

И тут есть три принципиальных фактора, которые определяют длительность кашля. Первый это наличие или отсутствие дефицита жидкости в организме, пояснил врач.

Существует правило: реология крови = реологии мокроты, то есть при густой крови будет густая мокрота и наоборот. Поэтому нужно пить достаточно жидкости и следить за тем, чтобы никогда не пересыхало во рту.

Также нужно анализировать такой параметр как влажность воздуха. При нормальной влажности (от 40 до 60 процентов) кашель не будет длительным, заметил Комаровский. К тому же воздух должен быть чистым и содержать достаточное количество кислорода.

И ещё один фактор, влияющий на длительность кашля, то, какой образ жизни вообще ведёт человек: проводит ли он выходные на диване перед телевизором или идёт на прогулку в лес. Главное не пытаться добиться какой-то "волшебной таблетки" от кашля, а надо менять образ жизни, заключил специалист.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Сколько может длиться сухой кашель?
Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Елена Андреева
Темы covid-19 евгений комаровский
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