Вирусологи рассказали о необычном иммунитете от COVID-19 у некоторых россиян

Вирусологи Пётр Чумаков и Анатолий Альтштейн заявили, что некоторые люди имеют особый иммунитет, который защищает от заболевания COVID-19. По словам специалистов, необычную реакцию организма можно связать с заражением в прошлом другой коронавирусной инфекцией или специальными механизмами.

"Не исключено, что какая-то часть людей имеет такой иммунитет. Снижено количество рецепторов, возможно, или ещё какие-то механизмы, которые мы точно не знаем. Возможно, что человек естественно устойчив к вирусу, и требуется большая доза вируса, чтобы он заболел", — сказал Альтштейн.

Вместе с этим Чумаков в беседе с URA.RU отметил, что людей с подобным иммунитетом немного. Учёные пока не могут объяснить, как появилась такая способность противостоять новой болезни, добавил специалист. Он предположил, что до пандемии человек мог побороть другой коронавирус и получить необычную защиту от новой инфекции.

По статистике Оперативного штаба на 22 февраля, в России за последние сутки зарегистрировали 135 172 случая заражения COVID-19. Также выяснилось, что за минувшие 24 часа из-за болезни скончались 796 человек.

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