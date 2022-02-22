Невролог объяснил, почему глаз начинает дёргаться

Многие сталкиваются с такой проблемой, как дергающийся глаз. Тик может начинаться внезапно и в обычной жизни это очень мешает. Какие причины его вызывают и как с ним бороться, рассказал врач- невролог, остеопат Александр Евдокимов в интервью 5-tv.ru.

По словам специалиста, причины дергания глаза очень просты. Связано это может быть с перенапряжением зрительных органов из-за слишком долгой работы за компьютером, телефоном или планшетом. А возникают непроизвольные подергивания век ещё и из-за нагрузки на затылочные группы мышц и шейный отдел позвоночника, так как между ними есть прямая связь.

Невролог объяснил, что для избавления от периодического дергания глаз, надо расслабить шейные мышцы. Помочь в этом может массажист или остеопат, который уберёт зажимы в позвоночнике.

Кроме того, могут быть и другие причины тика, добавил врач. Например, эмоциональное перенапряжение, справиться с которым помогут хороший отдых и нормальный сон. Однако может потребоваться несколько недель, чтобы вернуться в норму.

Более серьёзные причины подергивания глаз кроются в проблемах центральной и периферической нервной системы, и они требуют обращения к специалисту, заключил доктор.

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