Онколог назвал основной фактор развития рака

Врач-онкоиммунолог Даниил Щепеляев назвал основной фактор развития рака в организме человека. Специалист также объяснил, почему за время пандемии COVID-19 онкологические заболевания прогрессировали.

Эксперт в беседе с Народными новостями рассказал, что риск возникновения злокачественных образований, как правило, обуславливается генетикой, однако решающим фактором всё-таки является образ жизни, который мы выбираем.

"Чтобы снизить риск возникновения онкологии должны быть реализованные большие и объемные программы, которыми будут заниматься не только врачи, но и другие специалисты. Большую роль в развитии онкологических заболеваний играет образ жизни, работа, питание и доходы населения", — сказал Щепеляев.

Врач сделал акцент на том, что в России за последние несколько лет онкологические заболевания прогрессировали, и виной этому — эпидемиологическая обстановка. Люди меньше обследовались, и раковые образования у них обнаруживали позже.

Ранее врач Амен Сибтейн назвал девять основных симптомов рака. В частности, по его словам, если появились необъяснимые боли в любой части тела, которые длятся более трёх недель, необходимо обратиться к специалисту.

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