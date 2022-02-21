Вирусолог оценил заявления ВОЗ о завершении пандемии COVID-19 в 2022 году

Вирусолог Пётр Чумаков в беседе с Pravda.Ru прокомментировал сообщение ВОЗ о вероятном окончании пандемии коронавируса до конца этого года.

"Наиболее вероятно, что сейчас эта пандемия уже закончится, особенно на фоне прошедшей огромной волны "омикрона", когда практически все, кто мог заразиться, заразились, либо бессимптомно перенесли эту инфекцию, либо переболели в той или иной степени тяжести. Поэтому, конечно, если исходить из того, что возникла такая мощная иммунная прослойка, то да, пандемия может прекратиться до конца этого года", — заявил специалист.

Также он согласился с заявлениями ВОЗ о мощном иммунитете, который выработался у людей не только к омикрон-варианту, но и ко всему вирусу. Эксперт предрёк, что заболевание COVID-19 будет протекать намного легче и приблизится к состоянию при обычной сезонной простуде.

"С другой стороны, нельзя скидывать со счетов всё-таки изменчивость "омикрона", и то, что появляются варианты, которые преодолевают защиту. Мутации приводят к тому, что антитела не связываются с новым штаммом. Поэтому возможно продолжение этой истории, появление каких-то небольших вспышек, подъёмов", — предупредил вирусолог.

Ранее специальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщила, что пандемия COVID-19, скорее всего, закончится до конца 2022 года. Как подчеркнула медик, учёные относятся к этому с "осторожным оптимизмом".

"Сейчас тяжело прогнозировать, но мы надеемся, что если ничего другого не случится, то пандемия может подойти к концу в 2022 году. Что значит конец пандемии? Это значит, что не будет больших всплесков случаев (инфицирования. — Прим. ред.), но не значит, что вирус уйдёт", — сказала Вуйнович в интервью ТАСС.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.