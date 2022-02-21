Микробиолог объяснила, кому грозит рассеянный склероз

Микробиолог Анча Баранова рассказала об открытии исследователя Гарвардского университета, который разгадал причину развития у человека рассеянного склероза.

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, что долгое время рассеянный склероз оставался загадкой для учёных.

Тяжёлое аутоиммунное заболевание проявляется внешне в виде шаткой походки, дрожания конечностей. При острых фазах болезни нарушается речь, появляются мышечные спазмы, кожа становится нечувствительной.

"Воспаляются и разрушаются оболочки нервных волокон. Нервы наши обмотаны белком-миелином как провода изолентой. К нему при рассеянном склерозе и возникают антитела. Результат — "изоленту" пробивает и электрические импульсы хуже идут по нервному волокну", — написала Баранова в своём Instagram-аккаунте, отметив, что патологии могут проявляться и в спинном, и в головном мозге.

Ясность в причины рассеянного склероза (РС) внёс Кьетиль Бйорневик из Гарварда, который изучил базу данных здоровья 10 млн молодых людей, служащих в армии США. Он заметил, что РС нередко наблюдаются у людей, заражённых вирусом Эпштейна-Барра.

"После него риск рассеянного склероза вырастал в 32 раза, а другие вирусы на этот риск не влияли (к слову, цитомегаловирус не только НЕ увеличивает риск РС, а даже наоборот, чуть снижает)", — написала профессор.

Баранова призвала мониторить антитела к ВЭБ, а в случае чего — незамедлительно обращаться к терапевту.

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