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Автор Елена Былкина

Микробиолог объяснила, кому грозит рассеянный склероз

Здоровье

Микробиолог Анча Баранова рассказала об открытии исследователя Гарвардского университета, который разгадал причину развития у человека рассеянного склероза.

Микробиолог объяснила, кому грозит рассеянный склероз

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, что долгое время рассеянный склероз оставался загадкой для учёных.

Тяжёлое аутоиммунное заболевание проявляется внешне в виде шаткой походки, дрожания конечностей. При острых фазах болезни нарушается речь, появляются мышечные спазмы, кожа становится нечувствительной.

"Воспаляются и разрушаются оболочки нервных волокон. Нервы наши обмотаны белком-миелином как провода изолентой. К нему при рассеянном склерозе и возникают антитела. Результат — "изоленту" пробивает и электрические импульсы хуже идут по нервному волокну", — написала Баранова в своём Instagram-аккаунте, отметив, что патологии могут проявляться и в спинном, и в головном мозге.

Ясность в причины рассеянного склероза (РС) внёс Кьетиль Бйорневик из Гарварда, который изучил базу данных здоровья 10 млн молодых людей, служащих в армии США. Он заметил, что РС нередко наблюдаются у людей, заражённых вирусом Эпштейна-Барра.

"После него риск рассеянного склероза вырастал в 32 раза, а другие вирусы на этот риск не влияли (к слову, цитомегаловирус не только НЕ увеличивает риск РС, а даже наоборот, чуть снижает)", — написала профессор.

Баранова призвала мониторить антитела к ВЭБ, а в случае чего — незамедлительно обращаться к терапевту.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Рассеянный склероз - причины, симптомы, диагностика, лечение
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
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