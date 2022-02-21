Невролог назвала три самые частые причины головной боли

Если взять всю головную боль, которая есть среди населения, то около 90 процентов будет вызвано тремя основными причинами. Об этом рассказала невролог, специалист по головной боли Ольга Лисенкова на YouTube-канале.

По словам специалиста, большинство людей знакомы с головной болью напряжения. При этом нет никаких проблем внутри черепа, а боль идёт с поверхности, то есть исходит от мышц, покрывающих голову, а также от мышц шеи.

Обычно такая боль симметричная, двусторонняя, может быть по типу шапки, каски, обруча, и, как правило, умеренная, заметила доктор. Она добавила, что от такой боли хорошо помогают обезболивающие, разминка шеи и прогулка.

Более серьёзен второй тип головной боли — мигрень, которая обусловлена генетически. По словам врача, мигрень встречается очень часто — примерно у 20 процентов женщин и 6-8 процентов мужчин.

При этом мигрень бывает лёгкая, эпизодическая, а бывает очень тяжёлая, из-за которой люди уходят с работы, а иногда и разводятся с мужьями, потому что всегда болит голова, заметила невролог.

При мигрени, как правило, болит половина головы, иногда в процесс вовлекается шея, есть дополнительные симптомы, такие как свето- и звукобоязнь, бывает тошнота и рвота, рассказала доктор.

Третий вид головной боли — абузусная (лекарственно-индуцированная), при которой не помогает приём лекарств, что и заставляет обращаться к врачу, добавила специалист. Она обратила внимание на то, что абузусная боль всегда формируется либо на фоне мигрени, либо на фоне головной боли напряжения.

И в большинстве случаев это является самым сложным в лечении, так как все принимаемые анальгетики нужно убрать, но назначить профилактическое лечение, заключила невролог.

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