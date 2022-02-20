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Автор Юлия Миленина

Врач Карасёв назвал ошибку, из-за которой здоровый человек может заболеть раком

Здоровье

Острое физическое и эмоциональное истощение может привести здорового человека к раковому заболеванию. Об этом сообщил онколог и хирург Иван Карасёв.

Врач Карасёв назвал ошибку, из-за которой здоровый человек может заболеть раком

Он порекомендовал россиянам спать по восемь часов в сутки, следить за сбалансированным питанием, а также совершать хотя бы десять тысяч шагов в течение дня, передаёт "Российская газета".

"Нарушение режима — роковая ошибка, которая может привести к серьёзным сбоям в работе важных систем", — сказал медик.

Карасёв также назвал несколько правил, позволяющих организму быстро восстановиться:

  • Отдыхать в выходные дни;
  • Не перегружать себя бытовыми хлопотами;
  • Уделять время физической активности.

Кроме того, врач добавил, что не нужно пытаться отоспаться в выходные за всю неделю. Он посоветовал увеличить время сна не более чем на один-два часа.

"Воскресенье должно быть таким же умеренным, как и остальные дни", — заключил онколог.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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