Острое физическое и эмоциональное истощение может привести здорового человека к раковому заболеванию. Об этом сообщил онколог и хирург Иван Карасёв.
Он порекомендовал россиянам спать по восемь часов в сутки, следить за сбалансированным питанием, а также совершать хотя бы десять тысяч шагов в течение дня, передаёт "Российская газета".
"Нарушение режима — роковая ошибка, которая может привести к серьёзным сбоям в работе важных систем", — сказал медик.
Карасёв также назвал несколько правил, позволяющих организму быстро восстановиться:
Кроме того, врач добавил, что не нужно пытаться отоспаться в выходные за всю неделю. Он посоветовал увеличить время сна не более чем на один-два часа.
"Воскресенье должно быть таким же умеренным, как и остальные дни", — заключил онколог.
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