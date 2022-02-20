Среди беженцев из Донбасса выявили несколько случаев заражения COVID-19

Среди прибывших в РФ жителей Донбасса выявили несколько случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалёв.

Он напомнил, что, согласно поручению губернатора региона, медики держат на особом контроле вопрос по недопущению распространения COVID-19. Пациентов с лёгким и средним течением заболевания будут направлять в обсерваторы, а беженцев с тяжёлым течением COVID-19 — в ковидные госпитали, проинформировали в пресс-службе Правительства Ростовской области.

"У находящихся в пунктах временного размещения граждан пока установлены единичные случаи подтверждённой коронавирусной инфекции", — сказал Ковалёв.

Ранее из столицы в Ростовскую область прислали почти 900 тысяч экспресс-тестов для проверки беженцев из Донбасса на наличие COVID-19.

17 февраля обстановка в Донбассе ухудшилась. Женщин, детей и пожилых людей начали эвакуировать в соседние российские регионы.

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