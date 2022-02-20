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Автор Екатерина Широкова

Диетолог Круглова рассказала, почему вредны разгрузочные дни

Здоровье

Врач-диетолог Наталья Круглова, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов заявила, что слишком частые разгрузочные дни в питание могут привести к проблемам пищевого поведения.

Диетолог Круглова рассказала, почему вредны разгрузочные дни

Как подчеркнула врач, если человек ведёт здоровый образ жизни и правильно питается, то разгрузочные дни и вовсе ни к чему. Однако если такая необходимость всё же есть, то многие пациенты расценивают такие дни как полную голодовку, что в корне неправильно.

"Формирует ограничительный тип пищевого поведения, при котором человек сидит на каких-то диетах, использует разгрузочные дни, чётко следит за своим питанием и не допускает отклонения от определённых правил. Либо когда сил на это нет, происходят срывы. Человек абсолютно не обращает внимания на своё питание, и здесь существуют высокие риски того, что он будет переедать. Поэтому с этой позиции разгрузочные дни — это не очень хороший вариант", — пояснила врач в беседе с RT.

Как подчеркнула Круглова, лучший вариант это правильно выстроенная диета. К примеру, в "белковый день" необходимо есть рыбу, но не исключать овощи, а ограничить потребление соли.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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