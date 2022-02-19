Daily Express: боль в горле по утрам может быть ранним симптомом рака

Врач Аббас Канани рассказал, какой симптом может являться ранним признаком рака. Об этом сообщает издание Daily Express.

"Проснуться с сильной болью в горле, которая продолжается уже более двух недель без признаков улучшения, это может быть симптомом", — сказал специалист.

Он также отметил, что к симптомам можно отнести кашель по утрам и сильную усталость. Канани рекомендует в таких случаях пройти обследование, чтобы не доводить до того момента, когда болезнь начнёт прогрессировать.

Ранее врач Александр Мясников заявил, что опасным признаком в отношении родинок может быть изменение их цвета.

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