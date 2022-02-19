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Автор Елена Былкина

Врач-кардиолог объяснила, кому угрожает инфаркт

Здоровье

Врач-кардиолог Анна Кореневич объяснила, почему людей поражают инфаркты. Болезнь может атаковать человека даже на фоне полного внешнего благополучия.

Врач-кардиолог объяснила, кому угрожает инфаркт

Медик отметила, что инфаркт может случиться внезапно.

"За несколько часов и даже минут развивается катастрофа", — написала врач в своём Instagram-аккаунте.

После несчастья люди задаются вопросом, почему это случилось. Особенно досадно людям, которые следят за своим здоровьем. ЭКГ тоже подчас не показывает ничего тревожного.

Кореневич объяснила, что сердечно-сосудистые заболевания, причины которых кроятся в нарушении обмена холестерина и развитии атеросклероза, нередко протекают бессимптомно.

Врачи обращают внимание на риски, однако подчас человек не готов менять образ жизни — худеть, бросать курить, больше двигаться и меньше работать. Мотивация в этом случае отсутствует, так как человек не чувствует болезненных проявлений.

"У таких людей слишком высока вероятность скорой катастрофы. Той самой, которая на первый взгляд кажется внезапной и непредсказуемой. На самом деле предпосылки были, только пациент о них ничего не знал или не хотел знать", — отметила врач.

Инфаркт чаще всего поражает курящих людей старше сорока лет, ведущих малоподвижный образ жизни. Факторами риска являются также лишний вес, наследственность, повышенное артериальное давление. Сахарный диабет тоже усугубляет ситуацию.

Кореневич призывает проходить диспансеризацию и выявлять факторы риска — повышенный сахар, холестерин, давление, мочевую кислоту.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Инфаркт миокарда - обзорно - причины, патофизиология, симптомы, ЭКГ
Автор: Елена Былкина, Куратор: Елена Андреева
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