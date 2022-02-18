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Автор Светлана Нерадовская

Жириновскому не могут провести операцию из-за состояния его здоровья

Здоровье

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский нуждается в срочной операции, однако провести её врачи Центральной клинической больницы пока не решаются из-за тяжёлого состояния политика.

Жириновскому не могут провести операцию из-за состояния его здоровья

Как сообщает Telegram-канал "112", сложное состояние Жириновского является препятствием для проведения хирургического вмешательства. Отмечается, что несмотря на это, госпитализированный с коронавирусом политик чувствует себя лучше в последние дни.

До этого представитель партии ЛДПР Ярослав Нилов говорил, что их лидер постепенно поправляется.

По мнению Геннадия Зюганова, лидера другой думской фракции, КПРФ, который также был госпитализирован тогда же, когда и Жириновский, причина ухудшения их самочувствия связана с плохой эпидемиологической ситуацией, царящей в Госдуме.

Жириновского положили в больницу 9 февраля. Сообщалось, что у политика двусторонняя пневмония с серьёзным поражением лёгких.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Елена Андреева
Темы covid-19 владимир жириновский
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