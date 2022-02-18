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Автор Николай Ткаченко

Врач-гериатр раскрыл, как действует гипоксия на организм человека

Здоровье

Кислород необходим для поддержания жизни большинства организмов на планете. Однако, чистый кислород это токсичный газ. А помочь продлить жизнь и спасти от коронавирусных осложнений способны гипоксические тренировки.

Врач-гериатр раскрыл, как действует гипоксия на организм человека

Что это такое, и почему в 2019 году за открытие механизмов гипоксического ответа организма дали Нобелевскую премию, рассказал в беседе с главным редактором Pravda.Ru врач-гериатр Валерий Новосёлов.

Специалист объяснил, что учёными разработан специальный аппарат — гипоксикатор. Он состоит из насоса и "молекулярного сита", которое отбирает молекулы кислорода и позволяет дышать контролируемым процентом воздуха, с определённым количеством молекул кислорода. Это довольно интересная штука.

Кислород является токсическим газом для организма. Хотя он необходим для жизни, но одновременно чистый кислород бьет по всем нашим молекулярным структурам: митохондриям, ДНК, теломерам, мембранам, окисляет их и создаёт избыточное количество повреждений, отметил доктор.

А гипоксия — сложный механизм. Настолько, что за открытие механизм ответа на него организма даже дали Нобелевскую премию в 2019 году, добавил Новосёлов.

По его словам, когда в организме возникает гипоксия, происходят сложнейшие молекулярные изменения.

"Во-первых, это генетические изменения. 500 генов начинают работать по-другому. Организм пытается с помощью выработки определенных гипоксией индуцированных факторов (это такие гетеродимеры, сложные молекулы) изменить работу и приспособиться к содержанию этого пониженного кислорода.

Если не удается, соответственно, закрепиться на этом уровне, например, мы знаем, когда пришли конкистадоры с Куско. Это высота где-то 3500 метров. И там уже начинается горная болезнь. Я страдаю горной болезнью. Уже начинает болеть голова на высоте 3500 метров. Мне там было не очень комфортно. Я спускаюсь ниже 3000 — нормально. А они там жили постоянно", — пояснил гериатр.

Он отметил, что есть люди, которые горной болезнью не страдают. Но, чем выше уровень, тем хуже человек адаптируется.

"Геронтологи российской школы считают, что лучшим антивозрастным методом являются гипоксические тренировки. Это не когда вам не дают дышать, а именно когда вы дышите этой смесью. Что происходит в этот момент? В этот момент происходят серьезные изменения работы всех организмов", — добавил специалист.

Он пояснил, что в этот момент вымывается весь кислород, который содержится в четырёх депо. И в это время, кроме эпигенетических изменений, улучшается работа эндотелия. COVID — это эндотелиит, то есть воспаление, заметил доктор.

Он напомнил, что большинство смертей во всем мире и в России вызваны сердечно-сосудистыми заболеваниями. А причина их — атеросклероз, когда образуются бляшки и на какой-то стадии меняется реология крови, возникает атеротромбоз.

"Так вот нормализация эндотелия, работа эндотелия - там тоже сложные механизмы, причём такие многоуровневые, происходит в том, что изменяется эластичность сосудов", — заключил собеседник издания.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Врач-гериатр: Кислород убивает вас
Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Елена Андреева
Темы covid-19 валерий новосёлов
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