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Автор Светлана Нерадовская

Мясников рассказал о признаках опасной родинки

Здоровье

По словам телеведущего и врача Александра Мясникова, опасным признаком в отношении родинок может быть изменение их цвета.

Как рассказал Мясников на телеканале "Россия 1", в последнее время фиксируется рост заболеваемости меланомой — раком кожи, который развивается на основе меланоцитов (пигментных клеток, отвечающих за выработку меланина).

Специалист посоветовал наблюдать за изменениями в родинках, обращая пристальное внимание на их цвет.

"Поэтому надо наблюдать за родинками, и это не только размер, форма, толщина, но и цвет родинки, особенно если неоднородный цвет и так далее. Это сигнал", — пояснил Мясников.

Медик напомнил, что меланома является одним из самых опасных видов рака.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Меланома: как распознать опасные родинки? | Диагноз
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Елена Андреева
александр мясников
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