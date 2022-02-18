Мясников рассказал о признаках опасной родинки

По словам телеведущего и врача Александра Мясникова, опасным признаком в отношении родинок может быть изменение их цвета.

Как рассказал Мясников на телеканале "Россия 1", в последнее время фиксируется рост заболеваемости меланомой — раком кожи, который развивается на основе меланоцитов (пигментных клеток, отвечающих за выработку меланина).

Специалист посоветовал наблюдать за изменениями в родинках, обращая пристальное внимание на их цвет.

"Поэтому надо наблюдать за родинками, и это не только размер, форма, толщина, но и цвет родинки, особенно если неоднородный цвет и так далее. Это сигнал", — пояснил Мясников.

Медик напомнил, что меланома является одним из самых опасных видов рака.

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