Следы COVID-19 ведут к русскому гриппу XIX века

Учёные пытаются найти образцы лёгочной ткани людей, умерших от гриппа в конце XIX века. Возможно, это поможет пролить свет на происхождение современного коронавируса.

Вирусологи пытаются проверить версию, что пандемия гриппа того периода в действительности была вызвана коронавирусом.

Напомним, в 1889 году в Российской империи возникло загадочное респираторное заболевание, прокатившееся по стране в три волны и унёсшее около миллиона жизней.

Инфекция появилась в Бухаре в мае 1889-го, затем по Транскаспийской железной дороге она попала в Самарканд, Томск, а к ноябрю — в Санкт-Петербург и Москву. Конец года ознаменовался тем, что грипп распространился по всей Европе и дошёл до Америки.

Спустя практически год переболели Япония, Австралия и Новая Зеландия, пандемия в мае дошла до Китая и вернулась к своей исходной точке в Центральной Азии.

О патогене той эпидемии спорят до сих пор. Принятая версия — грипп — не выдерживает критики, поскольку эпидемия могла быть вызвана пандемическим коронавирусом, похожим на SARS-CoV-2 — вирус, вызывающий COVID-19. Об этом пишут журналисты сайта LiveScience со ссылкой на New York Times.

Пандемии проходили по одинаковым сценариям:

Во время "русского гриппа" из-за огромного числа инфицированных в России закрылись учебные заведения и предприятия.

Больные часто теряли вкус и обоняние.

Имел место симптом "долгого ковида".

Сам грипп "косил" пожилых чаще, чем детей.

Это также признак коронавируса, а не гриппа. Последний одинаково смертелен для младшей и старшей возрастных групп.

Так что вирусологи Гарвардского и Лондонского университете сегодня ищут доказательства в образцах лёгочной ткани, которые сохранились со времён, предшествующих начавшейся в 1918 году "испанке".

Если старый вирус обнаружится, будет ясно, как и за счёт чего иссякла предыдущая пандемия. К тому же если она была вызвана коронавирусом, то, по мнению экспертов, он всё ещё может циркулировать и давать о себе знать в настоящее время.

Как пояснил директор Центра глобальной вирусологической сети США профессор Константин Чумаков, два процента населения Земли (158 миллионов человек) вымерло бы, если бы не были созданы вакцины против коронавируса.

"Если бы мы разрешили этому вирусу вот так же лютовать, вымерло бы два процента населения Земли. Благодаря тому что были созданы вакцины и благодаря тому что этот вирус изменился в сторону меньшей патогенности, сейчас мы, похоже, подошли к концу этой пандемии", — сообщил в эфире "Радио России" специалист.

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