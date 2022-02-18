EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Александр Шторм

Следы COVID-19 ведут к русскому гриппу XIX века

Здоровье

Учёные пытаются найти образцы лёгочной ткани людей, умерших от гриппа в конце XIX века. Возможно, это поможет пролить свет на происхождение современного коронавируса.

Следы COVID-19 ведут к русскому гриппу XIX века

Вирусологи пытаются проверить версию, что пандемия гриппа того периода в действительности была вызвана коронавирусом.

Напомним, в 1889 году в Российской империи возникло загадочное респираторное заболевание, прокатившееся по стране в три волны и унёсшее около миллиона жизней.

Инфекция появилась в Бухаре в мае 1889-го, затем по Транскаспийской железной дороге она попала в Самарканд, Томск, а к ноябрю — в Санкт-Петербург и Москву. Конец года ознаменовался тем, что грипп распространился по всей Европе и дошёл до Америки.

Спустя практически год переболели Япония, Австралия и Новая Зеландия, пандемия в мае дошла до Китая и вернулась к своей исходной точке в Центральной Азии.

О патогене той эпидемии спорят до сих пор. Принятая версия — грипп — не выдерживает критики, поскольку эпидемия могла быть вызвана пандемическим коронавирусом, похожим на SARS-CoV-2 — вирус, вызывающий COVID-19. Об этом пишут журналисты сайта LiveScience со ссылкой на New York Times.

Пандемии проходили по одинаковым сценариям:

  • Во время "русского гриппа" из-за огромного числа инфицированных в России закрылись учебные заведения и предприятия.
  • Больные часто теряли вкус и обоняние.
  • Имел место симптом "долгого ковида".
  • Сам грипп "косил" пожилых чаще, чем детей.

Это также признак коронавируса, а не гриппа. Последний одинаково смертелен для младшей и старшей возрастных групп.

Так что вирусологи Гарвардского и Лондонского университете сегодня ищут доказательства в образцах лёгочной ткани, которые сохранились со времён, предшествующих начавшейся в 1918 году "испанке".

Если старый вирус обнаружится, будет ясно, как и за счёт чего иссякла предыдущая пандемия. К тому же если она была вызвана коронавирусом, то, по мнению экспертов, он всё ещё может циркулировать и давать о себе знать в настоящее время.

Как пояснил директор Центра глобальной вирусологической сети США профессор Константин Чумаков, два процента населения Земли (158 миллионов человек) вымерло бы, если бы не были созданы вакцины против коронавируса.

"Если бы мы разрешили этому вирусу вот так же лютовать,  вымерло бы два процента населения Земли. Благодаря тому что были созданы вакцины и благодаря тому что этот вирус изменился в сторону меньшей патогенности, сейчас мы, похоже, подошли к концу этой пандемии", — сообщил в эфире "Радио России" специалист.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Коронавирус: пятая волна. Доброе утро
Автор: Александр Шторм, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы covid-19
Новости
Политолог Безпалько дал прогноз по конфликту в Донбассе: "Провокации ещё будут"
Эндокринолог раскрыла пять главных правил питания во время "омикрона"
Следы COVID-19 ведут к русскому гриппу XIX века
Президенту МОК не понравилось отношение тренеров к Валиевой: "Это меня потрясло"
В Москве двоих полицейских избили в метро: возбуждено уголовное дело
Шесть надёжных кроссоверов с пробегом до 1,5 млн рублей
Лукашенко заявил о готовности признать ЛНР и ДНР. После Путина
В WADA рассказали, кто виноват в затянувшейся проверке допинг-пробы Валиевой
Индийский врач назвал три лучших средства для очистки печени
Варшава и Киев рвут друг у друга сомнительные ядерные реакторы
Популярное
Мир. Новости мира
ВС Украины нарушили Минские соглашения и обстреляли с миномётов ЛНР

Украинские силовики обстреляли из миномётов четыре населённых пункта ЛНР.

ВС Украины нарушили Минские соглашения и обстреляли с миномётов ЛНР
В Европарламенте "заткнули" депутата от Латвии. За правду о Донбассе
Мир. Новости мира
В Европарламенте "заткнули" депутата от Латвии. За правду о Донбассе
Экономика и бизнес
В Брюсселе были недовольны: в России оперативно поменяли законодательство после претензий ЕС
Новости спорта
Рудковская: Плющенко выиграл крупную сумму после победы Щербаковой на Олимпиаде
Усам Оздемиров Запад во мгле: конфронтация с Россией дошла до абсурда Усам Оздемиров Василий Амирджанов Ольга Будина предложила отказаться от "Евровидения" Василий Амирджанов Любовь Степушова Запад в бешенстве: Болсонару заявляет о солидарности с Россией Любовь Степушова
Общество
Геннадий Карпоносов предложил отлить золотую медаль для Валиевой
Мир. Новости мира
Американская Politico опубликовала новую дату "вторжения" РФ на Украину
Как лечиться от "омикрона" в домашних условиях, объяснил врач Комаровский
Здоровье
Как лечиться от "омикрона" в домашних условиях, объяснил врач Комаровский
Последние материалы
Политолог Безпалько дал прогноз по конфликту в Донбассе: "Провокации ещё будут"
Эндокринолог раскрыла пять главных правил питания во время "омикрона"
Следы COVID-19 ведут к русскому гриппу XIX века
Президенту МОК не понравилось отношение тренеров к Валиевой: "Это меня потрясло"
В Москве двоих полицейских избили в метро: возбуждено уголовное дело
Шесть надёжных кроссоверов с пробегом до 1,5 млн рублей
Лукашенко заявил о готовности признать ЛНР и ДНР. После Путина
В WADA рассказали, кто виноват в затянувшейся проверке допинг-пробы Валиевой
Индийский врач назвал три лучших средства для очистки печени
Варшава и Киев рвут друг у друга сомнительные ядерные реакторы
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников