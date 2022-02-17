Россияне стали больше покупать лекарств для потенции и меньше противозачаточных

С июля прошлого года по январь нынешнего рост спроса на средства для улучшения потенции составил 43%. Россияне купили 465 тысяч упаковок подобных лекарств, против 324 упаковок полугодом ранее.

Рекорды продаж бьют силденафил — рост на 30% и тадалафил — рост на 29%. В общей сложности с июля 2021-го на эти средства россияне потратили 2,5 млрд рублей.

При этом, по данным системы маркировки Честный Знак, в Краснодарском крае рост составил 76%, а в Москве 25%.

"Известия" связывают рост спроса на подобные препараты с переходом россиян на дистанционную работу из-за распространения штамма коронавируса "Омикрон".

Стоит отметить, что вместе с ростом спроса на средства для повышения потенции у мужчин начал падение спрос на противозачаточные препараты у женщин: -2% за полгода и -9% по сравнению с декабрём.

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