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Россияне стали больше покупать лекарств для потенции и меньше противозачаточных
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Автор Петр Ермилин

Россияне стали больше покупать лекарств для потенции и меньше противозачаточных

Здоровье

С июля прошлого года по январь нынешнего рост спроса на средства для улучшения потенции составил 43%. Россияне купили 465 тысяч упаковок подобных лекарств, против 324 упаковок полугодом ранее.

Рекорды продаж бьют силденафил — рост на 30% и тадалафил — рост на 29%. В общей сложности с июля 2021-го на эти средства россияне потратили 2,5 млрд рублей.

При этом, по данным системы маркировки Честный Знак, в Краснодарском крае рост составил 76%, а в Москве 25%.

"Известия" связывают рост спроса на подобные препараты с переходом россиян на дистанционную работу из-за распространения штамма коронавируса "Омикрон".

Стоит отметить, что вместе с ростом спроса на средства для повышения потенции у мужчин начал падение спрос на противозачаточные препараты у женщин: -2% за полгода и -9% по сравнению с декабрём.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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