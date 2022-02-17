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Автор Николай Ткаченко

Доктор Агапкин рассказал, как не пропустить ранние признаки деменции

Здоровье

По данным ВОЗ, в России насчитывается около двух миллионов пациентов с деменцией. Но, к сожалению, многие не имеют официального диагноза и не получают лечение. Как не пропустить ранние признаки деменции, рассказал врач и телеведущий Сергей Агапкин в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1".

Доктор Агапкин рассказал, как не пропустить ранние признаки деменции

Он заметил, что многие списывают ранние проявления деменции на старость, из-за чего не обращаются к врачу и теряют драгоценное время. Однако если начать лечение деменции на ранних стадиях, есть шанс значительно замедлить дальнейшее прогрессирование заболевания, а значит, улучшить качество жизни пациента и окружающих его людей.

По словам доктора, говоря о ранних проявлениях деменции, стоит обратить внимание на симптомы, которые появились недавно и не исчезают в течение трёх-шести месяцев.

Например, это может быть ухудшение памяти на недавние события. Люди часто помнят, что происходило с ними в молодости, но не могут вспомнить, что было вчера или даже сегодня.

Также появляются трудности с подбором слов в разговоре. То есть человек часто задумывается, какое бы слово выбрать и не может вспомнить то, что вертится на языке, пояснил ведущий программы.

К тревожным симптомам можно отнести и нарушения письма (большое количество орфографических ошибок, при том что раньше человек писал правильно), трудности с концентрацией внимания, пренебрежение личной гигиеной, равнодушие к своему внешнему виду, неопрятность, ухудшение профессиональных и бытовых навыков, трудности в принятии решений. Человек может испытывать трудности в финансовых вопросах, забывать, платил он за квартиру или нет.

Часто возникают самые разные изменения в поведении. Это могут быть тревожность, раздражительность, агрессивность, неуместные и несмешные шутки, распущенность, потеря интереса к своим увлечениям, нарушение ориентации.

По словам Агапкина, проверить, есть ли у человека начинающаяся деменция, можно, используя простые тесты в Интернете. И если появляются какие-то подозрения, нужно обращаться к врачу.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Николай Ткаченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы сергей агапкин
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