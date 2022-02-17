Как лечиться от "омикрона" в домашних условиях, объяснил врач Комаровский

Врач Евгений Комаровский рассказал, как лечиться от коронавирусной инфекции, вызванной южно-африканским омикрон-штаммом, в домашних условиях.

Доктор посоветовал в первую очередь позаботиться о своих лёгких, так как они зачастую страдают при заражении COVID-19. По его словам, дыхательная мускулатура лучше всего работает в вертикальном положении тела, поэтому пациенту нужно больше ходить, если позволяет самочувствие.

"Если вы можете встать и пройтись, можете сидеть, то надо двигаться. Более того, не лежите в одном положении", — сказал доктор в эфире "Украины 24", запись которого появилась на YouTube-канале "Доктор Комаровский".

Медик добавил, что необходимо изменить своё питание во время болезни. Он порекомендовал готовить лёгкие, полужидкие блюда, богатые углеводами, а также пить больше воды.

Комаровский подчеркнул: ни в коем случае не нужно самостоятельно назначать себе антибиотики. В случае ухудшения состояния, отметил врач, следует обратиться к профессионалам.

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