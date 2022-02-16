Минздрав РФ разрешил провести испытания вакцины на основе "дельты" и "омикрона"

Российский Минздрав разрешил Центру имени Гамалеи провести клинические исследования вакцины от коронавируса на основе вирусоподобных частиц.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные госреестра разрешённых клинических испытаний, исследования вакцины планируется провести в период с 16 февраля до 30 декабря 2022 года. Предполагается, что в них примут участие 600 человек.

Ранее директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что противокоронавирусная вакцина, клинические исследование которой планируется провести, создана на основе вирусоподобных частиц, в том числе штаммов "дельта" и "омикрон".

По словам главы исследовательского центра, вакцина может оказаться востребована в случае одновременной циркуляции в стране нескольких вариантов коронавируса.

Согласно сведениям РБК, в ходе исследований вакцины планируется дать оценку её переносимости, безопасности и иммуногенности после двукратного внутримышечного введения.

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