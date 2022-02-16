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Автор Владимир Васютченко

Минздрав РФ разрешил провести испытания вакцины на основе "дельты" и "омикрона"

Здоровье

Российский Минздрав разрешил Центру имени Гамалеи провести клинические исследования вакцины от коронавируса на основе вирусоподобных частиц.

Минздрав РФ разрешил провести испытания вакцины на основе "дельты" и "омикрона"

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные госреестра разрешённых клинических испытаний, исследования вакцины планируется провести в период с 16 февраля до 30 декабря 2022 года. Предполагается, что в них примут участие 600 человек.

Ранее директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что противокоронавирусная вакцина, клинические исследование которой планируется провести, создана на основе вирусоподобных частиц, в том числе штаммов "дельта" и "омикрон".

По словам главы исследовательского центра, вакцина может оказаться востребована в случае одновременной циркуляции в стране нескольких вариантов коронавируса.

Согласно сведениям РБК, в ходе исследований вакцины планируется дать оценку её переносимости, безопасности и иммуногенности после двукратного внутримышечного введения.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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