Доктор Мясников объяснил, почему врачи начали бояться пациентов

Александр Мясников посетовал, что с приходом пандемии врачи начали "побаиваться" пациентов. По словам доктора, даже по пустякам люди начали писать жалобы на больничный персонал, "когда отпустит".

Мясников публично обратился к недовольным и призвал не переходить границы этичного общения между пациентом и медицинским персоналом.

"У меня врачи просто не хотели принимать пациентов, потому что были одни жалобы. Потом была первая волна ковида, нас носили на руках. Когда припирает — мы герои, как полегчает — сразу начинают", — цитирует Мясникова StarHit. — "Отношения должны быть профессиональные между пациентом и доктором".

По словам врача, при новой волне коронавируса и на фоне распространения штамма "омикрон", пациенты начали "осаждать" больницы при малейших симптомах простуды.

"Смысл посещения поликлиники и вызова врача с банальным ОРЗ отсутствует. Что вы хотите от врача — заверений, что надо посидеть дома и принимать парацетамол?" — резюмировал доктор.

Мясников призвал оставаться дома при симптомах ОРЗ и в случае ухудшения самочувствия вызвать врача на дом.

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