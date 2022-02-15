Кардиолог объяснила, могут ли таблетки от давления вызвать привыкание

Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич объяснила, как понять, что препараты, нормализующие артериальное давление, вызвали привыкание.

Кореневич ответила на один из наиболее часто задаваемых ей вопросов.⠀

"Я принимаю одни и те же таблетки от давления 5 или 10 лет, сколько их ещё принимать? Нет ли привыкания? Может это вредно?" — звучат сомнения людей, страдающих гипертонией.

Врач отметила, что цель лечения — получить артериальное давление в покое в диапазоне от 110/70 до 130/90.

Медик отмечает, что если человек принимает лекарства для снижения давления долгое время и при этом у него нормальное самочувствие и хорошие показания артериального давления, то менять ничего не нужно.

"Смело можно делать вывод, что таблетка в вашем случае работает хорошо, необходимый эффект от лечения достигнут. Привыкания точно нет и вреда для организма тоже нет", — написала кардиолог в своём Instagram-аккаунте.

О привыкании, по словам медика, будет говорить повышенное давление.

"Без каких-либо веских причин менять ваш препарат в этой ситуации на другое лекарство нет нужды", — объяснила Кореневич.

Кардиолог при этом советует посетить врача для планового обследования.

"Обязательно выполнять ЭКГ, УЗИ сердца и сосудов шеи, проверять глазное дно у окулиста. Сдавать клинический анализ крови и мочи. Проверять уровень креатинина и калия, холестерин и его фракции, глюкозу, билирубин и печёночные ферменты (АЛТ, АСТ, ГГТ), уровень мочевой кислоты, гормоны щитовидной железы", — перечислила список необходимых анализов кардиолог.

Прохождение анализов, по словам врача, поможет заметить отклонения в работе почек, печени, повышения сахара или холестерина. Это нужно для того, чтобы эти проблемы не нанесли ощутимый вред организму.

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