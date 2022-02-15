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Автор Елена Былкина

Кардиолог объяснила, могут ли таблетки от давления вызвать привыкание

Здоровье

Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич объяснила, как понять, что препараты, нормализующие артериальное давление, вызвали привыкание.

Кардиолог объяснила, могут ли таблетки от давления вызвать привыкание

Кореневич ответила на один из наиболее часто задаваемых ей вопросов.⠀

"Я принимаю одни и те же таблетки от давления 5 или 10 лет, сколько их ещё принимать? Нет ли привыкания? Может это вредно?" — звучат сомнения людей, страдающих гипертонией.

Врач отметила, что цель лечения — получить артериальное давление в покое в диапазоне от 110/70 до 130/90.

Медик отмечает, что если человек принимает лекарства для снижения давления долгое время и при этом у него нормальное самочувствие и хорошие показания артериального давления, то менять ничего не нужно.

"Смело можно делать вывод, что таблетка в вашем случае работает хорошо, необходимый эффект от лечения достигнут. Привыкания точно нет и вреда для организма тоже нет", — написала кардиолог в своём Instagram-аккаунте.

О привыкании, по словам медика, будет говорить повышенное давление.

"Без каких-либо веских причин менять ваш препарат в этой ситуации на другое лекарство нет нужды", — объяснила Кореневич.

Кардиолог при этом советует посетить врача для планового обследования.

"Обязательно выполнять ЭКГ, УЗИ сердца и сосудов шеи, проверять глазное дно у окулиста. Сдавать клинический анализ крови и мочи. Проверять уровень креатинина и калия, холестерин и его фракции, глюкозу, билирубин и печёночные ферменты (АЛТ, АСТ, ГГТ), уровень мочевой кислоты, гормоны щитовидной железы", — перечислила список необходимых анализов кардиолог.

Прохождение анализов, по словам врача, поможет заметить отклонения в работе почек, печени, повышения сахара или холестерина. Это нужно для того, чтобы эти проблемы не нанесли ощутимый вред организму.  

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Елена Андреева
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