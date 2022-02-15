Врач предупредила о признаках "омикрона" у детей, требующих вызова "скорой"

Анестезиолог-ревматолог Зоя Андреева рассказала о симптомах болезни омикрон-вариантом коронавируса у ребёнка, на которые родителям необходимо обратить внимание. В случае подобных проявлений врач призвала вызывать скорую помощь.

По словам специалиста, необходимо вызывать "скорую", если у малыша температура от 38 до 39 градусов, которую не получается понизить. В этой ситуации поводом для беспокойства также являются слабость и сонливость, добавила эксперт. Вместе с этим она назвала одним из "красных флагов" жар с холодными конечностями, их бледность.

Как подчеркнула Андреева, странное поведение детей при высокой температуре должно насторожить родителей. В качестве примера врач привела постоянный плач. Также в беседе с KP. RU специалист перечислила следующие опасные проявления болезни у малышей, это:

сильная головная боль;

рвота;

сыпь;

необычный цвет кожи;

проблемы с дыханием;

жидкий стул больше 24 часов;

боль в животе.

По данным Оперативного штаба на 14 февраля, в РФ за минувшие 24 часа зарегистрировали 180 456 случаев инфицирования коронавирусом. Вместе с этим выяснилось, что за сутки от COVID-19 скончались 683 пациента.

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