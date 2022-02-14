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Автор Николай Ткаченко

Доктор Мясников развеял миф о вреде красного мяса для сердца

Здоровье

Из года в год медики предупреждали об опасности красного мяса. Считалось, что оно повышает риск онкологии кишечника и вредно для сердца. Поэтому красное мясо советовали употреблять не чаще трёх раз в неделю. Однако не так давно появилось большое исследование, опровергающее вред мяса для сердца. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

Доктор Мясников развеял миф о вреде красного мяса для сердца

Специалист отметил, что данные индийского исследования, которое доказывало отсутствие негативного влияния красного мяса на сердце в таком количестве, были опубликованы в ноябре 2019 года. И это произвело настоящий взрыв в медицинском сообществе. Однако потом пришёл ковид и про мясо забыли.

Сегодня, если взять научные работы, всё равно будет сказано, что красное мясо — фактор повышенного риска возникновения рака желудка, но относительно сердца данные противоречивы, добавил Мясников.

По его мнению, не стоит слишком зацикливаться на вреде каких-то продуктов и полностью избегать их употребления. Можно есть "всё, что вкусно", но только в умеренных количествах, заключил теледоктор.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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