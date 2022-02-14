Для того чтобы коронавирус перестал мутировать, необходимо создать поливалентные вакцины, заявил вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. По словам врача, они смогут "задушить" изменения вируса.

Как подчеркнул вирусолог, компонент должен "противостоять" всем на сегодняшний день известным штаммам.

"Если взять пример вируса гриппа, сейчас уже широко применяются четырехвалентные вакцины: против двух серотипов вируса А и двух — вируса В. Подобная вакцина против коронавируса просто придушит новое штамообразование и дальнейшее развитие инфекции", — рассказал Волчков в беседе с " Известиями ".

Волчков подчеркнул, что на фоне этого необходимо проработать механизм регистрации новых компонентов, которые были разработаны уже на основе существующих. По словам вирусолога, сейчас процедура занимает от шести месяцев до полутора года, а за это время "проблема со штаммом решится сама собой".

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