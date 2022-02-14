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Автор Екатерина Широкова

Вирусолог Волчков назвал способ "задушить" мутацию COVID-19 в новые штаммы

Здоровье

Для того чтобы коронавирус перестал мутировать, необходимо создать поливалентные вакцины, заявил вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. По словам врача, они смогут "задушить" изменения вируса.

Вирусолог Волчков назвал способ "задушить" мутацию COVID-19 в новые штаммы

Как подчеркнул вирусолог, компонент должен "противостоять" всем на сегодняшний день известным штаммам.

"Если взять пример вируса гриппа, сейчас уже широко применяются четырехвалентные вакцины: против двух серотипов вируса А и двух — вируса В. Подобная вакцина против коронавируса просто придушит новое штамообразование и дальнейшее развитие инфекции", — рассказал Волчков в беседе с "Известиями".

Волчков подчеркнул, что на фоне этого необходимо проработать механизм регистрации новых компонентов, которые были разработаны уже на основе существующих. По словам вирусолога, сейчас процедура занимает от шести месяцев до полутора года, а за это время "проблема со штаммом решится сама собой".

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Елена Андреева
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