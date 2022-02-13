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Автор Олег Артюков

Врач назвал девять основных симптомов онкологии

Здоровье

Врач Амен Сибтейн назвал девять основных симптомов рака. В частности, по его словам, если появились необъяснимые боли в любой части тела, которые длятся более трёх недель, необходимо обратиться к специалисту.

Врач назвал девять основных симптомов онкологии

Особенно, по словам Сибтейна, это касается ощущений в костях. Беспричинные кровотечения и потеря веса также сигнализируют о серьезных нарушениях в работе организма, цитирует РИА "Новости" статью в британском издании Daily Express.

Помимо этого, симптомами онкологического заболевания могут быть:

  • усталость,
  • обильное потоотделение ночью,
  • появление припухлостей,
  • постоянный кашель,
  • проблемы с глотанием,
  • вздутие живота.

Стоит заметить, что самый надёжный вариант — своевременное обследование в медицинском учреждении. В зависимости от возраста можно записаться на специализированную программу скрининга в рамках диспансеризации.

По словам онколога Александра Петровского, у онкологических заболеваний нет специфических симптомов. По его словам, "в большинстве случаев болевой синдром проявляется, когда рак уже запущен".

Он отметил, что разные виды рака обладают разными симптомами. Однако только по наблюдаемым признакам пациент никогда не сможет самостоятельно выявить у себя злокачественную опухоль.

Так что заниматься самодиагностикой ни в коем случае не следует. Самое главное — своевременное обращение к специалистам. Вроде бы банальное замечание, но многие им, к сожалению, часто пренебрегают.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Елена Андреева
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