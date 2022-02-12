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Автор Николай Ткаченко

Пульмонолог объяснила, почему "омикроном" болеют повторно и вакцинированные

Здоровье

Из тех, кто ранее уже переболел штаммом "дельта" или вакцинировался, с "омикроном" столкнулись очень многие. Риск заразиться коронавирусом снова очень большой. Об этом рассказала врач-пульмонолог Светлана Гук в эфире YouTube-канала Politeka online.

Пульмонолог объяснила, почему "омикроном" болеют повторно и вакцинированные

При "дельта" штамме риск заболеть повторно оценивался в 2%, но сейчас есть такое впечатление, что "омикрону" всё равно, заметила специалист.

По её словам, это можно объяснять какими-то мутациями в S-белке или ещё какими-то способностями "омикрона", и это вопрос к учёным. Однако болеют очень много людей, добавила врач. Причём абсолютно одинаково все группы населения: болевшие, не болевшие и вакцинированные.

Она отметила, что чаще всего пациенты с "омикроном" жалуются на боль в горле — от лёгкого першения до той боли, которая не позволяет незаметно для себя глотать воду или пищу. У "дельты" же наблюдались и желудочно-кишечные расстройства. А пропадание запахов и вкусов встречается всё реже.

Но надо сказать, что не все пациенты переносят новый штамм легко. И относиться к факту заболевания поверхностно и несерьезно не стоит, так как никто не знает, как будет протекать "омикрон" у каждого конкретного человека, заключила доктор.

Ранее профессор Науфаль Загидуллин ответил, можно ли заразиться "омикроном" повторно.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Елена Андреева
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