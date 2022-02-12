Сосновский объяснил, почему война с Украиной не начнётся 15 февраля

Объявленного Западом "вторжения" России на Украину не произойдет. Можно дать отбой — войны не будет. Такой вывод сделал немецкий политолог и журналист Александр Сосновский.

Эксперт привёл в своём Telegram-канале ссылку статью германского Shpigel, который традиционно стоит очень близко к дверям БНД (разведслужба ФРГ). Издание печатает довольно скептический комментарий по поводу информации из США, заметил аналитик.

Авторы статьи считают, что ситуация серьезная, однако подчеркивают, что никаких, вообще никаких доказательств того, что Россия 15-16.02 нападет, США не предъявляют.

Из этого политолог сделал вывод о том, что спецслужбы Германии в курсе того, что США громко блефуют, и осторожно дают через свои СМИ отбой.

А правительство ФРГ на всякий случай эвакуирует граждан и ведет двойную игру, поскольку знает, что Россия не нападет, а вот провокация будет, заключил Сосновский.

Ранее ряд стран, в числе которых Великобритания, США, ФРГ, Израиль и другие, призвали своих граждан покинуть Украину из-за угрозы начала войны 15 или 16 февраля. Такие даты были названы накануне президентом США Байденом и британским агентством Bloomberg. Россия категорически отрицает возможность нападения.

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