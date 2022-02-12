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Автор Елена Былкина

Иммунолог перечислил негативные последствия COVID-19 для мозга

Здоровье

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что происходит с мозгом людей, перенёсших коронавирусную инфекцию.

Иммунолог перечислил негативные последствия COVID-19 для мозга

Врач отметил, что переболевшие COVID-19 пациенты жаловались на такие побочные эффекты, как тревожность, депрессию и головные боли. Пациенты страдали также нарушением концентрации внимания.

Все эти проявления могут говорить о нарушении сосудистого генеза — патологическое состояние, которое включает в себя целый комплекс заболеваний, связанных с нарушением кровоснабжения головного мозга.

Иммунолог предполагает, что последствиями коронавируса могут быть нарушение микроциркуляции, плохое снабжения мозга кислородом, воспаление. Все эти процессы могут спровоцировать развитие нейродегенерации (прогрессирующая гибель нервных клеток).

Ранее Крючков объяснял, что редким симптомом посковидного синдрома может стать ломкость волос. По словам врача, это происходит из-за нарушения кровообращения.

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После COVID-19 тупеют. Медики рассказали о необратимых изменениях мозга у двух третей переболевших
Автор: Елена Былкина, Куратор: Елена Андреева
Темы covid-19 николай крючков
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