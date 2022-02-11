В РПЦ отказались от публичного обсуждения молитв о здоровье Жириновского

Депутат Госдумы Василий Власов, представляющий фракцию ЛДПР, обратился к патриарху Кириллу, в письменной форме попросив его помолиться за здоровье главы партии, Владимира Жириновского, который сейчас находится в больнице с коронавирусом.

На эту просьбу отреагировал замглавы синодального отдела по связям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе, который напомнил, что молитвы за здоровье человека, борющегося с недугом — это не предмет публичного обсуждения.

"Вы знаете, письмо мы пока не получили, насколько мне известно. Но полагал бы, что всё-таки вопрос молитвы о человеке, который болеет, не является предметом публичного обсуждения", — отметил Кипшидзе в беседе "Газете.Ru".

Ране в пресс-службе Минздрава сообщили о том, что состояние госпитализированного Жириновского сейчас стабильно, медики делают всё, что в их силах.

Согласно информации СМИ, поражение лёгких у политика на фоне двусторонней пневмонии составляет 50-75%, а состояние его тяжёлое. При этом представители ЛДПР эту информацию не подтверждают, говоря, что их руководитель хорошо себя чувствует и готов как можно скорее снова начать работать.

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