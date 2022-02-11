Профессор Загидуллин сделал прогноз, когда завершится волна "омикрона"

Особенностью текущей волны коронавируса "омикрон" является её быстротечность, связанная с высокой вирулентностью и контагиозностью. Поэтому вполне можно ожидать, что эпидемия продлится ещё от одного до трёх месяцев. Такой прогноз сделал профессор, доктор медицинских наук Науфаль Загидуллин на своём YouTube-канале.

Врач считает, что после этого волна "омикрона" достаточно быстро пойдет на спад.

"Я думаю, что летом нас не будет ждать следующая волна. Но вполне возможно, что новая волна появится осенью и зимой. Но есть такое ожидание, что он (новый штамм — прим. ред.) будет гораздо более легкий, чем "дельта" и даже более лёгкий, чем "омикрон", но будет более заразным или сравнимым с ним. То есть постепенно болезнь перейдёт в разряд эндемичных", — высказал мнение профессор.

Он ещё раз подчеркнул, что, несмотря на лёгкость "омикрона", его опасность заключается в массовом поражении. И если у человека уже есть какое-то заболевание сердца, почек, печени и других органов и систем, то любое воспаление, и в том числе "омикрон" может привести к обострению данного заболевания, заключил доктор Загидуллин.

Ранее вирусолог Пётр Чумаков сделал прогноз, когда уменьшится число случаев заражения "омикроном".

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