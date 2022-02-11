Невролог Лисенкова раскрыла три самые частые причины цирроза печени

Цирроз печени — это замещение нормальной ткани печени соединительной тканью. И есть три самые частые причины, почему это происходит. Их раскрыла врач высшей категории, невролог Ольга Лисенкова на своём YouTube-канале.

Специалист пояснила, что когда клетки печени погибают из-за неблагоприятного воздействия, то на их месте формируется рубец и возникает цирроз. По словам доктора, это случается чаще всего по трём причинам, таким как:

Алкоголизм (алкогольная болезнь печени). Вирусные гепатиты всех вариантов. Жировой гепатоз, то есть так называемая "жирная печень".

"Если этим вопросом не заниматься, то в конце пути ждёт цирроз", — заключила врач.

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