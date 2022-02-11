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Автор Николай Ткаченко

Невролог Лисенкова раскрыла три самые частые причины цирроза печени

Здоровье

Цирроз печени — это замещение нормальной ткани печени соединительной тканью. И есть три самые частые причины, почему это происходит. Их раскрыла врач высшей категории, невролог Ольга Лисенкова на своём YouTube-канале.

Специалист пояснила, что когда клетки печени погибают из-за неблагоприятного воздействия, то на их месте формируется рубец и возникает цирроз. По словам доктора, это случается чаще всего по трём причинам, таким как:

  1. Алкоголизм (алкогольная болезнь печени).
  2. Вирусные гепатиты всех вариантов.
  3. Жировой гепатоз, то есть так называемая "жирная печень".

"Если этим вопросом не заниматься, то в конце пути ждёт цирроз", — заключила врач.

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Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Три причины цирроза печени
Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Елена Андреева
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