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Автор Николай Ткаченко

Диетолог раскрыла пять ранних признаков сахарного диабета

Здоровье

Если человеку поставили диагноз сахарный диабет, то, скорее всего, он уже давно пропустил начало заболевания. Однако есть ряд признаков, по которым можно заподозрить неладное, при кажущемся благополучии. Об этом рассказала диетолог, нутрициолог Ксения Чёрная на своём YouTube-канале.

Диетолог раскрыла пять ранних признаков сахарного диабета
  1. Инсулинорезистентность. Одним из признаков инсулинорезистентности является чувство голода или нарушение аппетита, отметила специалист. При этом у человека сбивается гормональная регуляция в организме. Когда он ест слишком часто или в состоянии стресса, у него развивается лептинорезистентность, то есть жировая ткань не подаёт сигнал мозгу о том, что нужно прекратить есть. Кроме того, может быть непреодолимая тяга к сладкому, избыточное потребление которого рано или поздно всегда приведёт к инсулинорезистентности, пояснила диетолог.
  2. Лишний вес. Этот признак может присутствовать. Однако часто даже худые девушки, которые могут есть всё, тоже имеют инсулинорезистентность, добавила автор канала.
  3. Кожные проявления. Это могут быть папилломы, акне, красные точки, высыпания, рост волос в нетипичных для девушки местах на теле. Когда в организме нарушается углеводный обмен, то повышается воспаление и уровень тестостерона, из-за чего и возникают такие проявления на коже, отметила Ксения Чёрная.
  4. Повышенная пигментация. При повышении уровня инсулина, возможно, также увеличивается воспаление в поджелудочной железе и в печени, нарушается работа желчного пузыря, возникает застой желчи, происходит образование камней. Из-за этого у человека наблюдается повышенная пигментация. По словам диетолога, уже точно явным признаком является потемнение кожи в местах складок на теле: на шее, в подмышечных впадинах, паховой области, локтевых сгибах.
  5. Размер талии. Он также является одним из признаков инсулинорезистентности. У женщин талия не должна быть больше 80 см, а у мужчин — не более 95 см. Набор веса в районе талии — очень явный признак нарушенного углеводного обмена, заключила нутрициолог.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Как не допустить сахарный диабет? / Признаки сахарного диабета
Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Елена Андреева
Темы диета сахарный диабет
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