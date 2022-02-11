Если человеку поставили диагноз сахарный диабет, то, скорее всего, он уже давно пропустил начало заболевания. Однако есть ряд признаков, по которым можно заподозрить неладное, при кажущемся благополучии. Об этом рассказала диетолог, нутрициолог Ксения Чёрная на своём YouTube-канале.

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