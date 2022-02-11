Вирусолог предупредил, что ОРВИ опаснее "омикрона" в четыре раза

Профессор НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, чем омикрон-штамм COVID-19 отличается от ОРВИ. По словам специалиста, эта группа вирусов в четыре данной мутации.

"Омикрон определённо где-то в два-три-четыре раза менее патогененный", — предупредил вирусолог.

Эксперт напомнил, что медики выделяют следующие ключевые патологии при COVID-19:

воспаления лёгких и сосудов;

изменения в органах.

Омикрон-штамм, по данным вирусолога, можно назвать мягким. Хоть и при подобном заболевании может развиться пневмония, обычно вариант поражает только верхние дыхательные пути, объяснил Альтштейн. Также он подчеркнул, что снижение патогенности "омикрона" естественный исход в условиях пандемии.

"Двухлетняя эпидемия не прошла для вируса безразлично, она его ослабила", — заключил эксперт, слова которого приводит Общественная Служба Новостей.

По данным Оперативного штаба на 11 февраля, в России за последние сутки зафиксировали 203 949 случаев заражения новой инфекцией. Также за минувшие 24 часа по причине COVID-19 скончались 722 человека.

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