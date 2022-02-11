Ранее стало известно, что лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский перестал узнавать родных. Политик попал в больницу с коронавирусом, с учётом того, что проходил вакцинацию аж восемь раз. По словам главы Центра имени Гамалеи академика Александра Гинцбурга, депутат не был в их центре и какой препарат ему ставили неизвестно.
Как пояснил Гинцбург, каким именно компонентом прививался Жириновский предположить сложно.
"Знаете, меня никто по поводу Жириновского не беспокоил. Чем он вакцинировался, я понятия не имею. Он не у нас вакцинировался", — заявил Гинцбург в ходе беседы с Общественной Службой Новостей.
На вопрос мог ли Жириновский привиться "Спутником", академик также "развёл руками" и сказал, что он "не в курсе".
Ранее Pravda.Ru писала о состоянии лидера партии ЛДПР. Владимир Жириновский попал в больницу с поражением лёгких более 50%. Накануне источники близкие к окружению политика сообщили, что он перестал узнавать родных.
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
В России почему-то очень любят ложиться больницу на внутривенные вливания для профилактики различных заболеваний. Однако эта процедура совершенно бесполезна.