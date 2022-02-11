Гинцбург: где и чем вакцинировался Жириновский в центре Гамалеи "не в курсе"

Ранее стало известно, что лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский перестал узнавать родных. Политик попал в больницу с коронавирусом, с учётом того, что проходил вакцинацию аж восемь раз. По словам главы Центра имени Гамалеи академика Александра Гинцбурга, депутат не был в их центре и какой препарат ему ставили неизвестно.

Как пояснил Гинцбург, каким именно компонентом прививался Жириновский предположить сложно.

"Знаете, меня никто по поводу Жириновского не беспокоил. Чем он вакцинировался, я понятия не имею. Он не у нас вакцинировался", — заявил Гинцбург в ходе беседы с Общественной Службой Новостей.

На вопрос мог ли Жириновский привиться "Спутником", академик также "развёл руками" и сказал, что он "не в курсе".

Ранее Pravda.Ru писала о состоянии лидера партии ЛДПР. Владимир Жириновский попал в больницу с поражением лёгких более 50%. Накануне источники близкие к окружению политика сообщили, что он перестал узнавать родных.

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