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Автор Светлана Нерадовская

Учёные из Израиля: у людей с лишним весом формируется больше антител после COVID-19

Здоровье

Согласно результатам исследования израильских учёных, у перенёсших COVID-19 пациентов, имеющих значительный лишний вес, защита от заболевания коронавирусом в будущем будет лучше, чем у тех, кто отличается нормальным телосложением. О парадоксальных выводах специалистов пишет РИА Новости, ссылаясь на данные медицинского центра "Шиба" (Израиль).

Учёные из Израиля: у людей с лишним весом формируется больше антител после COVID-19

Исследователи сделали вывод, что надёжнее всего оказались защищены от повторного заражения коронавирусом переболевшие, страдающие ожирением.

"Пациенты с ожирением имели более высокий и устойчивый иммунный ответ и защиту по сравнению с пациентами с избыточным и нормальным весом", — говорится в пресс-релизе медицинского центра.

Эксперты уточнили, что самый высокий уровень антител на протяжении всего периода наблюдения был у перенёсших коронавирус пациентов, имеющих индекс массы тела 30 и выше, то есть страдающих ожирением.

Также израильские специалисты выяснили, что уровень антител на высоком уровне дольше держится у тех, кто ранее переболел COVID-19, а не у тех, кому сделали прививку.

"Хотя количество антител со временем уменьшается как у выздоровевших от COVID-19 пациентов, так и у вакцинированных лиц, качество антител увеличивается после заражения, но не после вакцинации", — отметили авторы исследования.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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COVID-19 и ожирение. Доктор И...
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Елена Андреева
Темы covid-19 израиль
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