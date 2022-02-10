Учёные из Израиля: у людей с лишним весом формируется больше антител после COVID-19

Согласно результатам исследования израильских учёных, у перенёсших COVID-19 пациентов, имеющих значительный лишний вес, защита от заболевания коронавирусом в будущем будет лучше, чем у тех, кто отличается нормальным телосложением. О парадоксальных выводах специалистов пишет РИА Новости, ссылаясь на данные медицинского центра "Шиба" (Израиль).

Исследователи сделали вывод, что надёжнее всего оказались защищены от повторного заражения коронавирусом переболевшие, страдающие ожирением.

"Пациенты с ожирением имели более высокий и устойчивый иммунный ответ и защиту по сравнению с пациентами с избыточным и нормальным весом", — говорится в пресс-релизе медицинского центра.

Эксперты уточнили, что самый высокий уровень антител на протяжении всего периода наблюдения был у перенёсших коронавирус пациентов, имеющих индекс массы тела 30 и выше, то есть страдающих ожирением.

Также израильские специалисты выяснили, что уровень антител на высоком уровне дольше держится у тех, кто ранее переболел COVID-19, а не у тех, кому сделали прививку.

"Хотя количество антител со временем уменьшается как у выздоровевших от COVID-19 пациентов, так и у вакцинированных лиц, качество антител увеличивается после заражения, но не после вакцинации", — отметили авторы исследования.

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