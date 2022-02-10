По мнению доктора медицинских наук, иммунолога, специалиста по особо опасным инфекциям Владислава Жемчугова, то, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский восемь раз делал прививку от коронавируса, но при этом всё-таки заболел, никак не изменит ситуацию с вакцинацией.
В беседе с Pravda. Ru Жемчугов подчеркнул, что слишком частая вакцинация в качестве меры профилактики COVID-19 не только не приносит желаемого эффекта, а наоборот, вредит организму.
"Потому что вакцины векторные, у которых есть аденовирус как носитель, при многократном употреблении перестает действовать. Потому что на вектор, на этот аденовирус тоже развивается иммунный ответ. И чем больше раз человек прививается, тем больше блокада вообще вакцины в момент введения", — объяснил Жемчугов.
Иммунолог убеждён, что вакцинация — это тот случай, когда когда много — это не лучше, а хуже. По мнению специалиста, частые прививки, в том числе от COVID-19 — это верный способ погубить иммунитет.
"Я сказал, что у него нет никакого иммунитета, он сам его погубил многократной вакцинацией. Поэтому и заболел" — резюмировал Жемчугов.
Инфекционист добавил, что Жириновскому не следовало скрывать своё заражение коронавирусом, и пожелал политику здоровья.
9 февраля стало известно, что Жириновский госпитализирован в Центральную клиническую больницу с коронавирусом. Медики подтвердили у лидера ЛДПР двустороннюю пневмонию и 50-75% поражение лёгких.
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Вирусолог, академик РАН Виталий Зверев рассказал, почему лидер ЛДПР Владимир Жириновский заболел коронавирусом и был госпитализирован несмотря на то, что восемь раз вакцинировался от COVID-19.