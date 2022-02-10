Иммунолог оценил ситуацию с заболевшим привитым восемь раз Жириновским

По мнению доктора медицинских наук, иммунолога, специалиста по особо опасным инфекциям Владислава Жемчугова, то, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский восемь раз делал прививку от коронавируса, но при этом всё-таки заболел, никак не изменит ситуацию с вакцинацией.

В беседе с Pravda. Ru Жемчугов подчеркнул, что слишком частая вакцинация в качестве меры профилактики COVID-19 не только не приносит желаемого эффекта, а наоборот, вредит организму.

"Потому что вакцины векторные, у которых есть аденовирус как носитель, при многократном употреблении перестает действовать. Потому что на вектор, на этот аденовирус тоже развивается иммунный ответ. И чем больше раз человек прививается, тем больше блокада вообще вакцины в момент введения", — объяснил Жемчугов.

Иммунолог убеждён, что вакцинация — это тот случай, когда когда много — это не лучше, а хуже. По мнению специалиста, частые прививки, в том числе от COVID-19 — это верный способ погубить иммунитет.

"Я сказал, что у него нет никакого иммунитета, он сам его погубил многократной вакцинацией. Поэтому и заболел" — резюмировал Жемчугов.

Инфекционист добавил, что Жириновскому не следовало скрывать своё заражение коронавирусом, и пожелал политику здоровья.

9 февраля стало известно, что Жириновский госпитализирован в Центральную клиническую больницу с коронавирусом. Медики подтвердили у лидера ЛДПР двустороннюю пневмонию и 50-75% поражение лёгких.

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