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Автор Артём Пермяков

Мировые методики лечения онкобольных доступны по полису ОМС

Здоровье

В Московском Международном Онкологическом Центре (ММОЦ) прошла масштабная конференция, приуроченная ко Дню борьбы с раком.

Мировые методики лечения онкобольных доступны по полису ОМС

Директор ММОЦ по направлению ОМС Станислав Ишутин напомнил, что 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями.

"Проблема онкологии на сегодняшний день остается одной из самых острых социальных проблем, но благодаря высокой квалификации специалистов и качественным решениям по организации онкологической службы в столице, сегодня самые передовые методики лечения доступны пациентам по полису ОМС", — отметил он.

Станислав Ишутин напомнил, что проект по созданию Московского международного онкологического центра был реализован на основе соглашения, заключенного правительством города Москвы и Европейского Медицинского Центра. В результате масштабной реконструкции 63-й городской больницы появился крупный онкологический центр, где на сегодняшний день создан замкнутый цикл оказания медицинской помощи при онкозаболеваниях, который позволяет любому пациенту получить на одной площадке все виды диагностики и лечения.

За год мощности совместного проекта позволили оказать помощь в лечении:

  • лучевая терапия — до 10 000 случаев;
  • химиотерапия — до 25 000 случаев;
  • радионуклидная терапия — до 2 000 случаев;
  • ПЭТ/КТ — до 45 000 случаев.

Количество амбулаторно-поликлинических услуг составило 300 000 посещений.

Программа конференции состояла из научного блока для медицинских работников и блока для пациентов. В научной части врачи обсудили современные аспекты профессиональной деятельности. В пациентской — участники получили от специалистов ответы на самые актуальные вопросы: о методиках диагностики и лечения, их доступности, ограничениях и возможностях.

В научной части конференции с докладом выступил Илья Пятницкий, заведующий отделением радионуклидной терапии ММОЦ. В своем выступлении он рассказал об использовании радионуклидной терапии для лечения рака предстательной железы. Таргетный принцип действия радионуклидной терапии обуславливает чрезвычайно высокую эффективность, специфичность и безопасность такого вида лечения. Этот метод терапии опухолевой и неопухолевых патологий основан на последних достижениях ядерной медицины.

"Суть воздействия заключается в ведении в организм радиофармпрепарата (РФП) — лечебного изотопа в комбинации с биологической молекулой, который избирательно накапливается в пораженном органе или ткани", — добавил он.

Анна Тедеева, заведующая отделением радиотерапии ММОЦ, рассказала о современных возможностях лучевой терапии — метода лечения рака, при котором используется направленное ионизирующее излучение для разрушения раковых клеток и уменьшения объема опухоли.

"Облучение происходит на современном оборудовании последнего поколения. Перед терапией мы делаем оконтуривание, для того чтобы во время процедуры подвергнуть опухоль максимальному воздействию, максимально защитив окружающие ткани. После оконтуривания мы получаем 3D картинку всех органов и систем, которые должны быть под контролем во время лучевой терапии", — пояснила она.

Для создания комфортной среды для пациентов и их родственников на конференции работали творческие мастерские, была открыта фотозона.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Артём Пермяков, Куратор: Елена Андреева
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