Кардиолог раскрыла, какой эффект дают внутривенные "капельницы"

В России почему-то очень любят ложиться больницу на внутривенные вливания (капельницы) якобы для профилактики различных заболеваний. Однако эта процедура совершенно бесполезна. Об этом рассказала врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своём YouTube-канале.

Специалист заметила, что больше нигде в мире, кроме нашей страны, никто никому никаких капельниц не делает. Капельницы ставят по показаниям только людям, находящимся в реанимации в очень тяжёлом состоянии, объяснила доктор.

Но в России пациенты любят "прокапаться" направо и налево, и у нас в коммерческих клиниках врачи это назначают, добавила кардиолог.

"На самом деле во всём мире никто этим не занимается. И знаете, почему? Потому что нет эффекта. Вот нет эффекта от слова совсем. Ноль эффекта. Поэтому никто не тратит на это ни деньги. Ни время", — рассказала кардиолог.

По её словам, если у человека есть сердечно-сосудистые заболевания, то они длятся десятки лет. Но, это не значит, что он обязательно будет чувствовать себя плохо, если при этом у него нет невротических расстройств личности.

Пациент может чувствовать себя плохо только в стадии обострения, но в стадии ремиссии быть трудоспособным и радоваться жизни, заключила врач.

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