EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Николай Ткаченко

Кардиолог раскрыла, какой эффект дают внутривенные "капельницы"

Здоровье

В России почему-то очень любят ложиться больницу на внутривенные вливания (капельницы) якобы для профилактики различных заболеваний. Однако эта процедура совершенно бесполезна. Об этом рассказала врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своём YouTube-канале.

Кардиолог раскрыла, какой эффект дают внутривенные "капельницы"

Специалист заметила, что больше нигде в мире, кроме нашей страны, никто никому никаких капельниц не делает. Капельницы ставят по показаниям только людям, находящимся в реанимации в очень тяжёлом состоянии, объяснила доктор.

Но в России пациенты любят "прокапаться" направо и налево, и у нас в коммерческих клиниках врачи это назначают, добавила кардиолог.

"На самом деле во всём мире никто этим не занимается. И знаете, почему? Потому что нет эффекта. Вот нет эффекта от слова совсем. Ноль эффекта. Поэтому никто не тратит на это ни деньги. Ни время", — рассказала кардиолог.

По её словам, если у человека есть сердечно-сосудистые заболевания, то они длятся десятки лет. Но, это не значит, что он обязательно будет чувствовать себя плохо, если при этом у него нет невротических расстройств личности.

Пациент может чувствовать себя плохо только в стадии обострения, но в стадии ремиссии быть трудоспособным и радоваться жизни, заключила врач.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Прямой эфир
Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Елена Андреева
Темы россия
Новости
Состояние Жириновского характеризуется как тяжёлое: дышит через маску
Венгрия раскритиковала антироссийские санкции: "Они неудачны"
Может сам побежишь? Российская лыжница - норвежскому автору статьи про россиян
В России объяснили, чем закончится для Польши "удар по Москве"
Врач Тимаков объяснил, как выжить после COVID-19: "Срочно бегите на УЗИ"
Валиева готова к одиночному выступлению в Пекине, несмотря на "допинг-скандал"
С Валиевой сняли отстранение: Россия сохранит золото в командном турнире
Путин призвал МИД РФ добиваться от Запада "исчерпывающих гарантий безопасности"
Чем занимается в больнице заболевший COVID-19 Жириновский, рассказали в ЛДПР
Сибиряка обещали изнасиловать в ИВС за отказ признаться: семья "дошла" до Путина
Популярное
Здоровье
Как сделавший 8 прививок от COVID-19 Жириновский смог заболеть, объяснил врач

Вирусолог, академик РАН Виталий Зверев рассказал, почему лидер ЛДПР Владимир Жириновский заболел коронавирусом и был госпитализирован несмотря на то, что восемь раз вакцинировался от COVID-19.

Как сделавший 8 прививок от COVID-19 Жириновский смог заболеть, объяснил врач
Украинский неонацист: "Нам дают много оружия, потому что нам прикольно убивать"
Мир. Новости мира
Украинский неонацист: "Нам дают много оружия, потому что нам прикольно убивать"
Мир. Новости мира
Лех Валенса призвал готовиться к атаке на Москву
Происшествия
Российская фигуристка Камила Валиева провалила допинг-тест
Александр Артамонов На Украине запахло "серой" Александр Артамонов Любовь Степушова Назван критический для Украины фактор в войне с Россией и Белоруссией Любовь Степушова Ирина Шлионская Жизнь можно изменить с помощью гипноза Ирина Шлионская
Мир. Новости мира
Неожиданный вопрос телеведущего Норкина о НАТО заставил замолчать всю студию
Здоровье
Невролог Мацокин призвал после "омикрона" отказаться от кофе: "Станет хуже"
У конгресса лопнуло терпение: новый закон запретит США вооружать Украину
Мир. Новости мира
У конгресса лопнуло терпение: новый закон запретит США вооружать Украину
Последние материалы
Путин призвал МИД РФ добиваться от Запада "исчерпывающих гарантий безопасности"
Чем занимается в больнице заболевший COVID-19 Жириновский, рассказали в ЛДПР
Сибиряка обещали изнасиловать в ИВС за отказ признаться: семья "дошла" до Путина
Захарова: Запад ничем не поможет Украине, делая ставку на негатив и прямые фейки
Поклонская рассказала о планах на новом посту: "Хочу объехать все страны СНГ"
Куликов: пока все отвлеклись на Россию, Запад оттяпает Западную Украину
Политолог Калачёв: госпитализация Жириновского — козырь антиваксеров
МОК прокомментировал ситуацию с допинг-тестом Камилы Валиевой: "Спекуляция"
Почему Западу выгоден миф о "российской угрозе", объяснил дипломат Гатилов
Военный аналитик рассказал, почему у Украины проблемы с турецкими Bayraktar
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников