Врач Тимаков объяснил, как выжить после COVID-19: "Срочно бегите на УЗИ"

В случае проявления постковидного синдрома нужно обязательно сделать УЗИ внутренних органов. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Он сообщил, что пациенты, как правило, сталкиваются с постковидом через три-четыре месяца после перенесённого COVID-19. По словам специалиста, у них появляются симптомы, которые нельзя связать с какими-либо другими заболеваниями.

Тимаков порекомендовал взрослым, переболевшим коронавирусом в тяжёлой форме, сходить на УЗИ внутренних органов — брюшной полости и щитовидной железы. Женщинам, отметил инфекционист, следует записаться на УЗИ малого таза и молочных желёз.

"Исследование позволит выявить нарушения на раннем этапе и подобрать корректирующее лечение", — сказал Тимаков в интервью "Комсомольской правде".

Врач добавил, что постковидный синдром чаще всего поражает желудочно-кишечный тракт и сердечно-сосудистую систему. В будущем пациенты могут столкнуться со смертельно опасными инсультами и инфарктами, поэтому крайне важно вовремя получить медпомощь.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.