Врач-сомнолог Павел Кудинов предупредил россиян, что ночной храп приводит к серьёзным проблемам со здоровьем и даже к внезапной смерти во время сна.
По его словам, за храпом могут таиться остановки дыхания. Как отметил специалист, это заболевание называется синдромом апноэ во сне, который проявляется следующим образом: человек храпит, резко затихает, а через несколько секунд издаёт "разливистый храп".
"Остановки дыхания приводят к инфарктам, инсультам, внезапной смерти во сне. Также у человека развиваются ожирение, сахарный диабет, снижается потенция и повышается давление", — сказал Кудинов в интервью "Пятому каналу".
В связи с тем, что люди, страдающие от храпа, часто просыпаются ночью, у них появляется дневная сонливость, сопровождаемая раздражительностью, неустойчивостью, агрессивностью.
Эксперт порекомендовал россиянам не запускать заболевание, а в случае обнаружения его у себя немедленно обратиться к специалисту.
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