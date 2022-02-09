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Автор Денис Постольский

Волна "омикрона" в России побьёт рекорды Европы

Здоровье

Пятая волна коронавируса нового типа пришла в Россию вслед за другими странами. Только за 8 февраля в стране выявлено 183 тысячи 103 случая заболевания COVID-19, сообщают "Ведомости" со ссылкой на представителя Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелиту Вуйнович.

Волна "омикрона" в России побьёт рекорды Европы

По её словам, чем крупнее регионы, тем заболеваемость выше. Эксперт сослалась при этом на официальные данные. Как считает представитель организации, коронавирус вряд ли исчезнет навсегда, однако разновидность COVID-19 "омикрон" может стать началом конца пандемического масштаба заболевания.

Вуйнович отмечает, что в России борьба с омикроном осложняется еще и обширной территорией — очередная волна здесь длится дольше, чем в европейских странах, и сейчас уходит из крупных городов в малые.

Как считают в ВОЗ, российская система здравоохранения России гибко реагирует на вызовы эпидемии.

Врач, телеведущий Евгений Комаровский сообщил о двух основных симптомах заражения омикрон-вариантом коронавируса. Как подчеркнул специалист, прежде всего человеку стоит обратить внимание на сильную слабость и боль в горле при глотании. По словам эксперта, такой боли медики не наблюдали в случаях заражения агрессивным штаммом "дельта".

 

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Денис Постольский, Куратор: Елена Андреева
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