Волна "омикрона" в России побьёт рекорды Европы

Пятая волна коронавируса нового типа пришла в Россию вслед за другими странами. Только за 8 февраля в стране выявлено 183 тысячи 103 случая заболевания COVID-19, сообщают "Ведомости" со ссылкой на представителя Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелиту Вуйнович.

По её словам, чем крупнее регионы, тем заболеваемость выше. Эксперт сослалась при этом на официальные данные. Как считает представитель организации, коронавирус вряд ли исчезнет навсегда, однако разновидность COVID-19 "омикрон" может стать началом конца пандемического масштаба заболевания.

Вуйнович отмечает, что в России борьба с омикроном осложняется еще и обширной территорией — очередная волна здесь длится дольше, чем в европейских странах, и сейчас уходит из крупных городов в малые.

Как считают в ВОЗ, российская система здравоохранения России гибко реагирует на вызовы эпидемии.

Врач, телеведущий Евгений Комаровский сообщил о двух основных симптомах заражения омикрон-вариантом коронавируса. Как подчеркнул специалист, прежде всего человеку стоит обратить внимание на сильную слабость и боль в горле при глотании. По словам эксперта, такой боли медики не наблюдали в случаях заражения агрессивным штаммом "дельта".

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.