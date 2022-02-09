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Автор Николай Ткаченко

Доктор Петрик объяснил, как избыток железа может стать причиной онкологии

Здоровье

Многие люди сейчас почему-то считают, что нужно стремиться к высоким уровням железа и ферритина в организме. И даже принимают препараты железа при совершенно нормальных показателях крови. Но нужно ли это делать и не опасно ли это?

Доктор Петрик объяснил, как избыток железа может стать причиной онкологии

Избыток железа на самом деле не очень благоприятен для организма. В последнее время появляется всё больше фактов того, что железо при его избытке способно образовывать внутри клеток различные токсичные соединения. Об этом рассказал врач общей практики Михаил Петрик на своём YouTube-канале.

Специалист пояснил, что избыток железа способствует образованию свободных радикалов и реактивных соединений азота и кислорода, которые разрушают внутриклеточные структуры: митохондрии и мембраны клеток.

И железо даже может захватываться макрофагами, в результате чего образуются так называемые пенистые клетки. Это ведёт к образованию атеросклеротических бляшек. Также получены убедительные данные, что высокие дозы железа участвуют в воспалении и разрыве этих бляшек, добавил доктор.

По его словам, высокие уровни железа также способствуют развитию хронического воспаления. При этом повреждаются лёгкие, печень, сердечно-сосудистая система, поджелудочная железа, желудочно-кишечный тракт, кости, суставы, ускоряя, таким образом, процессы старения. Также это может вызвать рак различных органов и сахарный диабет 2-го типа.

Не нужно никакими способами пытаться поднять свой уровень железа, если он находится в нормальных значениях, и доводить его до каких-то выдуманных величин. И стоит ограничить употребление красного мяса до 500 граммов в неделю, заключил доктор Петрик.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Рак, атеросклероз, старение и диабет 2 - опасность железа и ферритина.
Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Елена Андреева
Темы печень сахарный диабет
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