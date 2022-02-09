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Автор Юлия Миленина

COVID-19 невозможно искоренить, заявил главный инфекционист США Фаучи

Здоровье

Искоренить коронавирусную инфекцию невозможно, людям по всему миру придётся научиться жить с ней. Об этом заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи.

COVID-19 невозможно искоренить, заявил главный инфекционист США Фаучи

В интервью изданию Financial Times специалист отметил, что всё больше пациентов проходят вакцинацию против COVID-19. По его мнению, в скором времени ковидные ограничения будут отменены, несмотря на то, что вирус продолжит существовать.

"Приближается время, когда достаточно людей будут вакцинированы, тогда связанные с коронавирусной инфекцией ограничения останутся в прошлом", — подчеркнул Фаучи.

Он также добавил, что в будущем каждому американцу придётся регулярно участвовать в прививочной кампании для защиты организма от COVID-19.

В среду, 9 февраля, в российском оперштабе по борьбе с коронавирусом проинформировали, что медики зафиксировали распространение нового омикрон-штамма уже в 84 регионах РФ.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
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