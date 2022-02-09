Невролог назвала два самых важных витамина для сердца и сосудов

Для поддержания сердца и сосудистой системы наиболее важны два витамина. Это витамины P (рутин) и С. Об этом рассказала врач высшей категории, невролог Ольга Лисенкова на своём YouTube-канале.

Специалист отметила, что к витаминам Р относятся две группы растительных веществ, называемых флавоноидами и биофлавоноидами, — кверцетин и дигидрокверцитин.

По словам доктора, рутин препятствует избыточной проницаемости сосудов, их хрупкости и ломкости, что важно для удержания крови в русле и прочности сосудов. Витамин C важен тем, что от него зависит выработка коллагена, который отвечает за прочность и эластичность сосудистой стенки.

Для здоровья сердца и сосудов также важны омега-3 жирные кислоты, как строительный материал, из которого строятся клетки нашего организма, добавила врач. Показаниями для приема омега-3 могут быть нарушения жирового обмена, высокий холестерин и повышенный уровень триглицеридов в крови.

Кроме того, для переноса кислорода очень важно железо. Его дефицит приводит к кислородному голоданию абсолютно всех тканей, включая сердце и сосуды. Железо присутствует в красном мясе и печени, отметила врач.

Однако следует знать, что усвоение элементов зависит от здоровья кишечника. Даже если обеспечен богатый рацион, но есть проблемы с пищеварительной системой, вещества не будут усваиваться в нужном количестве, заключила невролог.

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