Гастроэнтеролог предупредил о смертельной опасности популярного фрукта

Употребление грейпфрута для похудения может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, в том числе к летальному исходу. Об этом сообщил терапевт-диетолог, гастроэнтеролог Магомедтагир Ибрагимов.

Он отметил в интервью "Пятому каналу", что многие люди, желающие сбросить лишний вес, начинают поглощать грейпфрут в огромных количествах. Специалист предупредил, что в этом тропическом фрукте содержатся химические вещества, которые при взаимодействии с лекарствами способствуют развитию серьёзных болезней.

"Побочные эффекты могут включать острою почечную и дыхательную дыхательную недостаточность, внутренние кровотечения и даже внезапную смерть", — сказал Ибрагимов.

Врач добавил, что плод сильно раздражает слизистые. По его словам, это осложняет лечение воспалений.

Гастроэнтеролог убеждён: люди худеют не от грейпфрута, а из-за чувства насыщения, возникающего после его употребления. Это связано с тем, что плод содержит в себе много воды.

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