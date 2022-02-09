Иммунолог Болибок: "омикрон" может сопровождаться страшной болью

По словам аллерголога-иммунолога Владимира Болибока, у заболевших штаммом "омикрон" появился новый симптом — гиперестезия, когда организм очень болезненно реагирует даже на слабое воздействие. Об этой особенности медик рассказал в беседе с URA.RU.

Специалист пояснил, что люди, больные "омикроном", могут жаловаться на сильные боли.

"Пациенты стали жаловаться на такой симптом при "омикроне", как гиперестезия, когда болит всё тело. Причём если дотрагиваться до человека, у него ничего не болит, но если нажать руками, то кожа, мышцы, кости — везде ощущается боль, вплоть до крика", — рассказал Владимир Болибок.

Ранее кандидат медицинских наук Николай Крючков объяснил возникновение гиперестезии у заболевших новым штаммом. По его мнению, причиной такого состояния является поражение периферических нервов, в результате которого пациент может чувствовать в разных частях тела то боль, то покалывание, то онемение. По мнению Крючкова, гиперестезия не встречается исключительно при "омикроне", так как врачи наблюдали такой симптом и раньше, при заражении другими штаммами коронавируса. Специалист добавил, что при своевременной диагностике этот симптом поддаётся лечению.

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