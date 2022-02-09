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Автор Светлана Нерадовская

Иммунолог Болибок: "омикрон" может сопровождаться страшной болью

Здоровье

По словам аллерголога-иммунолога Владимира Болибока, у заболевших штаммом "омикрон" появился новый симптом — гиперестезия, когда организм очень болезненно реагирует даже на слабое воздействие. Об этой особенности медик рассказал в беседе с URA.RU.

Иммунолог Болибок: "омикрон" может сопровождаться страшной болью

Специалист пояснил, что люди, больные "омикроном", могут жаловаться на сильные боли.

"Пациенты стали жаловаться на такой симптом при "омикроне", как гиперестезия, когда болит всё тело. Причём если дотрагиваться до человека, у него ничего не болит, но если нажать руками, то кожа, мышцы, кости — везде ощущается боль, вплоть до крика", — рассказал Владимир Болибок.

Ранее кандидат медицинских наук Николай Крючков объяснил возникновение гиперестезии у заболевших новым штаммом. По его мнению, причиной такого состояния является поражение периферических нервов, в результате которого пациент может чувствовать в разных частях тела то боль, то покалывание, то онемение. По мнению Крючкова, гиперестезия не встречается исключительно при "омикроне", так как врачи наблюдали такой симптом и раньше, при заражении другими штаммами коронавируса. Специалист добавил, что при своевременной диагностике этот симптом поддаётся лечению.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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