Daily Express назвала растение, способное моментально снижать холестерин

Учёные рассказали о пряности, которая способна мгновенно снижать уровень холестерина в организме. О чудо-растении — семенах пажитника — сообщает Daily Express, ссылающаяся на результаты исследования, опубликованные в Journal of Family Practice.

Семена пажитника

В своём исследовании эксперты опирались на несколько баз данных. Сразу пять научных работ содержали в себе информацию об уникальном эффекте пажитника по снижению уровня холестерина в организме на 15-33%, который специалисты назвали "статистически значительным".

Выяснилось, что пажитник уже после первого применения способен уменьшать уровень холестерина на 9%.

Учёные объясняют эту способность тем, что семена растения имеют в своём составе много клетчатки. Между тем известно, что растворимая клетчатки при впитывании воды замедляет проникновение в кровь холестерина.

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