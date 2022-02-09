Доктор Мясников прокомментировал полную отмену карантина в Швеции

Швеция отменила с 9 февраля все ограничения, связанные с коронавирусом. Власти объяснили такое решение высоким уровнем вакцинации в стране. Кроме того, проходить тестирование населению теперь не нужно, при появлении симптомов простуды им просто советуют оставаться дома.

Своё мнение по этому поводу высказал известный российский врач и телеведущий Александр Мясников. Доктор обратил внимание на примечательную фразу премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон в сообщении об отмене карантина. Цитату он привел в своём Telegram-канале.

Андерссон, ссылаясь на главу управления здравоохранения, приводит цифры, говорящие о том, что стоимость и актуальность тестирования на COVID-19 больше не оправданы. По мнению шведских властей, оно обходится казне очень дорого по сравнению с приносимой им пользой.

Ранее доктор Мясников также высказывался за отмену массового тестирования на коронавирус в России, объясняя это бесполезностью процедуры в условиях массового заражения "омикроном". Тестирование врач предлагал оставить только для особо тяжелых клинических случаев.

Между тем, российские власти пока не отказались от идеи выдачи QR-кодов гражданам. В Минздраве рассказали, что с 21 февраля получить их можно будет по результатам теста на антитела к инфекции. Военный врач Владислав Шафалинов объяснил, почему это не имеет никакого смысла.

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